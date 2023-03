Aktuell Land

3:2 in Köln: Mannheim erreicht Halbfinale der DEL-Playoffs

Die Adler Mannheim haben das Playoff-Halbfinale in der Deutschen Eishockey Liga erreicht. Im sechsten Aufeinandertreffen gewann der achtfache Champion am Sonntag bei den Kölner Haien mit 3:2 (0:1, 3:1, 0:0) und entschied die Serie best-of-seven mit 4:2 für sich. In der Runde der besten Vier treffen die Mannheimer nun auf den ERC Ingolstadt.