31-Jähriger von Straße abgekommen und in Auto eingeklemmt

Ein 31-jähriger Autofahrer ist auf der Autobahn 659 in der Nähe des hessischen Viernheims bei einem Unfall im Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam er von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und wurde dann eingeklemmt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Feuerwehr befreite ihn. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.