31-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß im Gegenverkehr

Ein Autofahrer ist nach einem Unfall auf der L1230 bei Geislingen (Landkreis Göppingen) im Krankenhaus gestorben. Der 31-Jährige war am Sonntagabend nach ersten Erkenntnissen wegen überhöhten Tempos mit seinem Wagen in einer Kurve zuerst nach rechts von der Straße abgekommen und dann nach links in den Gegenverkehr geraten. Das teilte die Polizei am Montag mit. Dort fuhr der Mann mit seinem Auto in das entgegenkommende Fahrzeug eines 67-Jährigen.