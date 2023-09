Aktuell Land

31-Jähriger in Offenburg von Zug erfasst und schwer verletzt

Ein 31-Jähriger ist in Offenburg (Ortenaukreis) auf der Rheintalbahn von einem Güterzug erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann betrat am Sonntagabend augenscheinlich betrunken die Gleise und überquerte sie, teilte die Bundespolizei am Montag mit.