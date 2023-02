Aktuell Land

3:1 gegen Meppen: Waldhof bleibt an der Spitze dran

Der SV Waldhof Mannheim hat mit einem Heimsieg gegen den SV Meppen den Anschluss an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga gehalten. Beim 3:1 (2:1) überzeugte die Mannschaft von Coach Christian Neidhart am Samstag vor allem in der ersten Halbzeit.