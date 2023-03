Aktuell Land

300 Menschen bei Demo gegen Atomkraft in Neckarwestheim

Etwa 300 Menschen haben sich an einer Anti-Atom-Demonstration in Neckarwestheim beteiligt. Wie ein Polizeisprecher sagte, verlief die Veranstaltung am Samstag völlig friedlich. Mit Fahnen, Schildern und Transparenten protestierten die Teilnehmer in der Nähe des Atomkraftwerks gegen die weitere Nutzung von Atom, Kohle, Gas und Öl und forderten eine rasche Wende zu erneuerbaren Energien.