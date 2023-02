Aktuell Land

300 Beschäftigte im Warnstreik in Stuttgart und Metzingen

Beim ersten größeren Warnstreik im öffentlichen Dienst haben sich am Montag über 300 Mitarbeiter in Stuttgart und in Metzingen beteiligt. In der baden-württembergischen Landeshauptstadt legten rund 200 Hauswirtschaftskräfte und Totengräber befristet ihre Arbeit nieder, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. In Metzingen nahmen über 100 Beschäftigte an der Aktion teil.