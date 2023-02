Aktuell Land

30 Schüler durch Reizgas an Schule verletzt

Etwa 30 Schüler sind durch Reizgas an einer Schule in Mühlacker (Enzkreis) verletzt worden. Sie klagten nach dem Vorfall am Donnerstag über Atembeschwerden und Reizhusten, wie ein Polizeisprecher sagte. 13 Menschen mussten zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Es gab keine schweren Verletzungen.