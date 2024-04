Aktuell Land

30 Rochen in Fluss entsorgt: Polizei sucht Zeugen

Ein bislang Unbekannter hat 30 Sternrochen und eine Meerbarbe in einem Fluss in Lahr (Ortenaukreis) entsorgt. Es sei nicht auszuschließen, dass die Tiere lebend in die Schutter geworfen worden seien, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Da es sich um Salzwasserfische handelt, könnten sie demnach in dem Fluss gestorben sein. Eine Anruferin hatte die toten Fische am Freitag gemeldet. Die Polizei bat mögliche Zeugen um Hinweise.