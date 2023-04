Aktuell Land

3:0 in Essen: Waldhof schiebt sich an Aufstiegsplätze heran

Der SV Waldhof Mannheim darf weiter auf den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga hoffen. Das Team von Trainer Christian Niedhart gewann am Sonntag mit 3:0 (1:0) bei Rot-Weiss Essen und schob sich durch den vierten Auswärtssieg der Saison bis auf zwei Punkte an den Relegationsplatz in der 3. Liga heran.