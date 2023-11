Aktuell Land

29-Jähriger stirbt bei Autounfall

Bei einem Autounfall im Kreis Ludwigsburg ist ein 29-Jähriger gestorben. Wie die Polizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte, war der Mann mit seinem Auto vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Straße bei Bönnigheim abgekommen. Der Wagen fuhr gegen eine Bushaltestelle, wurde dabei angehoben und prallte dann hochkant gegen einen Baum. Dann überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach mitten auf der Straße zum Liegen. Ersthelfer bargen den am Samstag lebensgefährlich verletzten Fahrer aus dem Fahrzeug. Nach einer Erstversorgung kam er in ein Krankenhaus, wo er starb.