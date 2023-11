Aktuell Land

29 Fälle von Hasenpest: 14 Menschen infiziert

Den Gesundheitsämtern im Südwesten sind in diesem Jahr bislang 29 Fälle von mit Hasenpest erkrankten Tieren gemeldet worden (Stand 9.11.2023). Insgesamt hätten sich zudem bis Ende August 14 Menschen mit dem Erreger infiziert. Die kranken oder verendeten Tiere wurden unter anderem gemeldet in den Städten Karlsruhe und Freiburg sowie den Landkreisen Rastatt, Neckar-Odenwaldkreis, Esslingen, Emmendingen, Böblingen, Main-Tauber-Kreis, Ravensburg, Sigmaringen, Bodenseekreis, Breisgau-Hochschwarzwald, Rottweil und Konstanz, wie das Landwirtschaftsministerium in Stuttgart auf Anfrage mitteilte.