Aktuell Land

2602 neue Sozialwohnungen in Baden-Württemberg im Jahr 2023

Die Zahl der Sozialwohnungen in Baden-Württemberg ist auch 2023 leicht gestiegen. Nach einem Tiefstand im Jahr 2021 zählte das zuständige Wohnungsbauministerium Ende vergangenen Jahres 53 600 Sozialwohnungen. »Die von uns eingeleitete Trendwende hält in jedem Fall an, das ist sehr erfreulich«, sagte Bauministerin Nicole Razavi (CDU) der »Stuttgarter Zeitung« und den »Stuttgarter Nachrichten« (Samstag).