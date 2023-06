Aktuell Land

250 Kilogramm schwere Walze trifft Arbeiter

Ein Arbeiter einer Firma wurde in Murg von einer bis zu 250 Kilogramm schweren Walze getroffen und ist lebensgefährlich verletzt worden. Der 54-Jährige habe die Sägeblätter einer Gattersäge wechseln wollen, als es zu dem Unfall kam, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der Mann wurde nach dem Vorfall am Mittwoch mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Eine Gattersäge wird etwa in Holzfabriken benutzt, um runde Baumstämme in gerade Scheiben zu schneiden.