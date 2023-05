Aktuell Land

250 Köderboxen dokumentieren Rattenbesuche in Kanalisation

Mit speziellen Köderboxen in der Kanalisation ist die Stadt Stuttgart Ratten auf der Spur. Darin können Fraßköder so platziert werden, dass sie auch bei steigenden Wasserständen trocken bleiben. Die Boxen senden Daten über Besuche von Ratten sowie die Dokumentation der Köder an einen Webservice, wie ein Sprecher der baden-württembergischen Landeshauptstadt erläuterte. »Im Inneren der Box können die Ratten den Köder fressen, zudem wird dabei ein Besuch erfasst und in den Webservice eingetragen.«