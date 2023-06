Aktuell Land

250.000 Euro Schaden nach Garagenbrand in Bad Krozingen

Beim Brand einer Garage in Bad Krozingen ist ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, griff das Feuer auch auf den Dachstuhl eines angrenzenden Wohnhauses über. Die Polizei vermutet, dass ein technischer Defekt an einem Elektroroller das Feuer ausgelöst hatte.