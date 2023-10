Aktuell Land

25 Schüler und Lehrer durch Reizgas in Schule verletzt

Durch Reizgas sind an einer Gemeinschaftsschule in Herrenberg bei Stuttgart mehrere Schüler und Lehrer verletzt worden. 22 Schülerinnen und Schüler sowie drei Lehrkräfte klagten nach dem Vorfall am Montag über Reizungen der Atemwege, wie die Polizei mitteilte. Ein Schüler und eine Lehrerin mussten medizinisch versorgt werden. Ein bisher Unbekannter soll das Gas in der Jungentoilette versprüht haben. Das Schulgebäude wurde gelüftet und der Unterricht fiel für den Rest des Tages aus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.