25 Jahre Maislabyrinth: Saison zum Verirren startet

Jedes Jahr legt Landwirt Bernd Ruess mit Zehntausenden von Pflanzen auf seinem Maisfeld ein anderes Muster an. Dieses Jahr musste es die Zahl 25 sein, denn so lange existiert das Maislabyrinth Seligweiler schon. In Seligweiler an der Autobahnausfahrt Ulm-Ost verläuft die Grenze zwischen den südlichsten Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg mitten durch die Raststätte an der Autobahn 8. »Sie parken in Baden-Württemberg und laufen dann 40 Meter zum Maisfeld in Bayern«, erklärt Ruess, der in Dornstadt im baden-württembergischen Alb-Donau-Kreis lebt.