24-Jährige soll mit Komplizen Vater erstochen haben: Anklage

Die Verdächtigen sitzen laut Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Sie sollen in der Nacht des 18. Juli in die Freiburger Wohnung der Eltern gekommen sein und völlig unerwartet auf den Vater mit verschiedenen Stich- und Schlagwerkzeugen eingeschlagen und eingestochen haben. Der Mann sei noch in der Wohnung gestorben.

Auf die gerade noch schlafende Mutter sollen die Angeschuldigten ebenfalls eingeschlagen und eingestochen haben. Sie sei akut lebensgefährlich verletzt worden und habe auf der Intensivstation notoperiert werden müssen. Angaben zum Motiv gab es zunächst nicht.

Die Verdächtigen seien etwa zwei Stunden nach der Tat in der Nähe der Wohnung festgenommen worden. Die Hautverhandlungstermine seien im ersten Quartal des neuen Jahres zu erwarten.