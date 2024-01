Aktuell Land

234.000 Menschen besuchen Reisemesse CMT

Die Urlaubsmesse CMT muss in diesem Jahr einen Dämpfer bei den Besucherzahlen hinnehmen. Auf dem Gelände seien rund 234 000 Menschen begrüßt worden, teilte der Geschäftsführer der Landesmesse Stuttgart, Roland Bleinroth, am Sonntagabend mit. »Die Wetterverhältnisse und die Bahnstreckensperrung haben uns nicht in die Karten gespielt«, wird er in einer Mitteilung zitiert. 2023 waren etwa 265 000 Besucherinnen und Besucher zur Messe gekommen.