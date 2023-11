Aktuell Land

23 Tonnen alter Kunstrasen zurück in die Schweiz geschickt

Ein Exporteur ist mit der Ausfuhr von 23 Tonnen Kunstrasen eines Schweizer Erstliga-Fußballvereins am Zoll gescheitert. Er wollte den Rasen beim Zollamt Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) zur Wiederaufbereitung nach Deutschland einführen, wie das Hauptzollamt Lörrach am Freitag mitteilte. Die Kontrolleure stuften den alten Rasen jedoch als Müll ein, mit »erheblichen Verschmutzungen«, Resten von Leim, Kunststoff und verdichtetem Gummigranulat. Ein erforderliches Abfallbegleitdokument lag nicht vor, sodass eine Einfuhr verweigert wurde.