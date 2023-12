Bitte aktivieren Sie Javascript

Etwa 60 Menschen befanden sich laut Polizei bei dem Unfall am Montagmittag in dem Bus. Leicht verletzt wurden den Angaben nach 23. Drei von ihnen wurden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrseinschränkungen auf der Autobahn. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unbekannt.

Mitteilung der Polizei