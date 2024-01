Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 23-Jähriger ist in Gondelsheim (Kreis Karlsruhe) mit seinem Auto von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde Fahrer dabei im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam in ein Krankenhaus. Warum der Mann in der Nacht zum Montag von der Straße abkam, war zunächst unklar.