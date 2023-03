Aktuell Land

23-Jähriger bei Streit mit Messer tödlich verletzt

Ein 23-Jähriger ist bei einem Streit mit einem anderen Mann in Tübingen mit einem Messer tödlich verletzt worden. Die Tat ereignete sich am späten Donnerstagnachmittag im Alten Botanischen Garten, wie die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen am Abend mitteilten. Der 23-jährige sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden und wenig später dort gestorben.