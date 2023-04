Aktuell Land

22-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Überholmanöver

Bei einem missglückten Überholmanöver ist ein 22-jähriger Motorradfahrer in Heilbronn tödlich verunglückt. Er sei am Sonntagnachmittag nach dem Überholen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf den Grünstreifen geraten, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Lebensgefährlich verletzt kam er ins Krankenhaus, wo er jedoch seinen Verletzungen erlag. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.