2:2 in Köln: Waldhof lässt im Abstiegskampf Punkte liegen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat den 3:1-Erfolg gegen Jahn Regenburg aus der Vorwoche nicht veredeln können. Die Kurpfälzer kamen am Samstag bei Viktoria Köln trotz zwischenzeitlicher Führung nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Damit verpassten sie den zweiten Auswärtssieg der Saison und wichtige Zähler im Abstiegskampf.

Der Waldhof kam vor 4837 Zuschauern gut in die Partie und hatte direkt eine Riesenchance, doch Samuel Abifade schoss Kölns Torhüter Ben Voll an (4.). Mit zunehmender Spieldauer gestaltete die Viktoria die Partie ausgeglichener und hätte mehrfach in Führung gehen können. Diese folgte in der 42. Minute, durchaus kurios, aber nicht unverdient: Nach einem Freistoß schoss Abifade den Rücken von Jeremias Lorch an, von wo der Ball ins Tor ging.

Wie schon gegen den Jahn kam Mannheim nach der Pause besser ins Spiel. Abifade sorgte mit einem Schuss von der Strafraumgrenze für den Ausgleich (64.), Terrence Boyd traf nach einem Ballgewinn von Malte Karbstein in der Kölner Vorwärtsbewegung aus 20 Metern zur Führung (71.). Anders als gegen Regensburg brachten die Gäste diese aber nicht über die Zeit. Nach einem langen Ball kam Torhüter Lucien Hawryluk gegen Michael Schultz zu spät. Der Ex-Waldhöfer traf in der 78. Minute per Kopf ins Herz der Mannheimer.

Spieltag und Tabelle der 3. Liga