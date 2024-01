Aktuell Land

21-Jähriger stürzt mit Mietwagen in Staubecken

Ein 21-Jähriger ist in der Nacht zum Freitag in Leonberg (Kreis Böblingen) mutmaßlich wegen Glätte und überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Auto in ein Staubecken gestürzt. Der geschätzte Schaden an dem luxuriösen Elektro-Mietwagen betrug nach ersten Schätzungen der Polizei 150.000 Euro. Der 21 Jahre alte Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer kamen nach links von der Fahrbahn ab, durchbrachen die Leitplanke und rutschten zwei Meter tiefer in das Staubecken.