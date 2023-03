Aktuell Land

21-Jähriger nach Kontrollen der Polizei festgenommen

Nach großangelegten Kontrollen und Durchsuchungen in der Stuttgarter Innenstadt ist ein 21-jähriger Mann festgenommen worden. Ihm werde eine illegale Schusswaffe zugeordnet, die bei der Aktion in der Nacht zum Sonntag gefunden wurde, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Stuttgart mit. Demnach waren mehrere Hundert Polizistinnen und Polizisten nachts im Einsatz, durchsuchten Gaststätten und kontrollierten rund 40 Personen. Es habe sich um eine rein präventive Maßnahme gehandelt, »eine konkrete Straftat stand zunächst nicht im Raum«, erläuterte Polizeisprecher Timo Brenner.