21-Jährige beleidigt und schlägt Kontrolleure

Eine junge Frau hat vier Fahrkartenkontrolleure in Freiburg beleidigt und geschlagen. Die 21-Jährige ohne Fahrkarte habe die Linie 1 an einer Haltestelle verlassen wollen, als die Kontrolleure sie daran hinderten, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau habe daraufhin aggressiv um sich geschlagen und getreten. Die Kontrolleure trugen leichte Verletzungen davon. Schließlich nahmen Polizisten sie vorläufig fest.