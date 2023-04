Aktuell Land

200 Getränkekisten verloren: Lkw-Fahrer verursacht Stau

Ein Lastwagenfahrer hat auf der Bundesstraße 295 bei Stuttgart rund 200 Getränkekisten verloren und damit einen Stau verursacht. Nach Polizeiangaben vom Montag wollte der 65-Jährige am Montagmorgen an der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach von der B295 auf die Autobahn 81 fahren. In der Kurve verlor der Lastwagen jedoch seine Ladung und verteilte die rund 200 Kisten mit leeren Flaschen auf der Fahrbahn. Die Polizei geht davon aus, dass die Kisten nicht ordentlich gesichert waren.