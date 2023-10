Aktuell Land

20-Jähriger wird an Bahnübergang von Zug erfasst

Ein 20-Jähriger ist an einem Bahnübergang in Neu-Ulm von einem Regionalzug erfasst und tödlich verletzt worden. Der junge Mann wollte am Samstagabend noch über die Gleise gehen, obwohl die Schranken bereits geschlossen waren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nachdem er zunächst erfolglos versucht habe, ein gesperrtes Drehkreuz zu passieren, sei er auf die Straße gewechselt und habe die geschlossene Halbschranke umgangen. Er sei nach bisherigen Erkenntnissen durch sein Handy in der Hand abgelenkt gewesen.