20-Jähriger springt in See und taucht nicht mehr auf

Ein 20-Jähriger ist in Freiburg in einen See gesprungen und nicht mehr aufgetaucht. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann am Donnerstagnachmittag von einer Pontonbrücke ins Wasser gesprungen und untergegangen. Trotz sofortiger Suche von Passanten und einem Rettungseinsatz von DLRG, Feuerwehr und Rettungsdienst mit Booten und Tauchern konnte der Mann nicht entdeckt werden. Rettungskräfte und Polizei gingen am Freitag davon aus, dass der Mann ertrunken ist.