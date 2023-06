20-Jähriger nach tödlichem Unfall wegen Totschlags angeklagt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der 20-Jährige soll am 12. Februar mit seinem Auto in einer Straße in Heilbronn auf fast 100 Stundenkilometer beschleunigt haben, wie es weiter hieß. Den Angaben nach erfasste er dabei an einer Kreuzung mit seinem Auto den Wagen eines 42-Jährigen, der in Schrittgeschwindigkeit einbog. Erlaubt war in dem Bereich eine Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometern.

Durch den Aufprall wurde der 42-Jährige tödlich verletzt und starb kurz darauf. Seine gleichaltrige Frau und zwei Kinder im Alter von drei und sieben waren Polizeiangaben nach mit im Wagen und wurden leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter und seine 19-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt.

Der 20-Jährige ist seit dem 14. Februar in Untersuchungshaft. Die große Jugendkammer des Landgerichts Heilbronn entscheidet über die Eröffnung des Verfahrens.

Pressemitteilung der Polizei vom 12. Februar

Pressemitteilung der Polizei vom 21. Februar

Pressemitteilung der Polizei mit Staatsanwaltschaft vom 3. März