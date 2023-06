Aktuell Land

20-Jähriger kippt Spülmittel in Brunnen

Ein 20-Jähriger hat im Rhein-Neckar-Kreis Spülmittel in einen Brunnen gekippt, worauf sich eine große Menge an Schaum entwickelte. Der Vorfall passierte am Donnerstagabend in Oftersheim, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 20-Jährige habe seine Tat zugegeben. Ihn erwarte eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.