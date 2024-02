Aktuell Land

20-Jähriger bedroht Mann mit Messer

Ein 20-Jähriger hat einen Mann mit einem Messer bedroht sowie einen weiteren Mann verletzt. Der Tatverdächtige war aus zunächst unklaren Gründen in der Nacht zum Sonntag in Albstadt (Zollernalbkreis) mit einem 19-jährigen Mann in einen verbalen Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Als ein 30 Jahre alter Mann zu schlichten versuchte, soll der 20-Jährige ihn laut Angaben der Polizei mit einem Messer bedroht haben. Der 30-Jährige flüchtete daraufhin, woraufhin der Angreifer sich wieder dem Jüngeren zuwandte, ihm ins Gesicht schlug und ihn leicht verletzte. Als der Streitschlichter wenig später mit einem Begleiter zurückkam, bedrohte und verfolgte der 20-Jährige beide mit dem Messer.