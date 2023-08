Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Polizei warnt vor so einem Verhalten, da die Fahrpläne insbesondere in Hauptbahnhöfen so eng getaktet seien, dass »jederzeit mit der Einfahrt eines Zuges gerechnet werden muss.« Wer in den Gleisbereich steige, begebe sich gleichzeitig auch in Lebensgefahr, hieß es weiter.

Mitteilung der Polizei