20 Grad am Donnerstag in Teilen Baden-Württembergs erwartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/STUTTGART. Viele Menschen in Baden-Württemberg können sich am Donnerstag auf frühlingshaftes Wetter freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert bis zu 20 Grad im Oberrheingraben. Laut DWD blieb die 20-Grad-Marke in diesem Jahr bisher unerreicht. Außerdem sagte der Wetterdienst für den Donnerstag viel Sonne im gesamten Bundesland voraus.

Für Reutlingen fällt die Vorhersage etwas weniger freundlich aus. Niederschlag wird laut Wetterbericht zwar nicht erwartet, die Höchsttemperatur liege aber nur bei maximal 16 Grad. Am Vormittag sei mit Nebel zu rechnen, am Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken ab. (dpa/GEA)