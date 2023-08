Aktuell Land

20 Fledermäuse fliegen in Wohnung von Seniorin

Etwa 20 auf Abwege geratene junge Fledermäuse haben sich in das Wohnzimmer einer Frau in Oppenau (Ortenaukreis) verirrt. Wie die Polizei mitteilte, rief die ältere Dame die Beamten in der Nacht zum Mittwoch wegen Vögeln zu sich, die sie nicht mehr aus der Wohnung scheuchen konnte. Bei den ungebetenen Gästen handelte es sich aber um Fledermäuse.