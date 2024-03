Bitte aktivieren Sie Javascript

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich den Angaben zufolge rund 70 Personen in dem Einkaufszentrum. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude gelüftet hatte, habe die Sperrung aufgehoben werden können, so die Polizei. Die Ursache für den Austritt des Gases war zunächst unklar, die Ermittlungen dauerten demnach noch an.