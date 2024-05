Aktuell Land

19-Jähriger gesteht Mord an Joggerin bei Zürich

Ein 19-jähriger Schweizer hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Zürich gestanden, am Dienstag in einem Park am Zürichsee eine Joggerin getötet zu haben. Die Anklagebehörde beantragte Untersuchungshaft wegen dringenden Tatverdachts, wie sie am Donnerstag mitteilte.