19-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum und stirbt

Ein 19-Jähriger ist mit seinem Auto im Landkreis Tübingen gegen einen Baum geprallt und gestorben. Zeugenaussagen zufolge habe der junge Mann auf einer geraden Straße in Kusterdingen aus vorerst unklaren Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, berichtete die Polizei am Sonntag. Dadurch sei er von der Straße abgekommen und gegen den Baum gefahren. Der 19-Jährige starb am Samstag noch an der Unfallstelle.