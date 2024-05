Aktuell Land

19-Jähriger bedroht Mann mit Messer

Ein 19-Jähriger soll einen Mann bei einem Streit in Friedrichshafen (Bodenseekreis) mit einem Küchenmesser bedroht haben. Danach sei er »offensichtlich ziellos« mit dem Messer in einem Einkaufszentrum umhergerannt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 42-Jährige, den der junge Mann zuvor bedroht haben soll, blieb bei dem Vorfall unversehrt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar.