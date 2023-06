Aktuell Land

19-jähriger Arbeiter von Dach geweht: Schwer verletzt

Ein 19-Jähriger ist bei Arbeiten auf einem Dach auf einer Baustelle in Lichtenstein (Landkreis Reutlingen) von einer Windböe getroffen worden und mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Der junge Mann wurde bei dem Unfall am Mittwochvormittag lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte.