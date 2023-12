19-Jährige stirbt nach Verkehrsunfall auf B279

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine 19 Jahre alte Frau ist nach einem Verkehrsunfall zwischen Bad Neustadt und Schönau an der Brend gestorben. Ihr Auto sei am Freitagnachmittag aus zunächst unklarer Ursache auf der B279 im Landkreis Rhön-Grabfeld mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Abend mit. Die zwei Insassen des Wagens wurden den Angaben zufolge schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Auch die 19-Jährige kam zunächst in ein Krankenhaus, erlag dort jedoch ihren Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.