Aktuell Land

1860-Verteidiger Lang auf Leihbasis zum SC Freiburg

Der TSV 1860 München leiht Abwehrspieler Niklas Lang an die zweite Mannschaft des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg aus. Das Eigengewächs der »Löwen« soll nach Vereinsangaben vom Dienstag bis zum Saisonende Spielpraxis bei den Breisgauern sammeln, die in der 3. Liga den letzten Platz belegen. Im Sommer soll der 21-Jährige nach München zurückkehren. In der laufenden Drittliga-Saison kam Lang auf 14 Einsätze für 1860.