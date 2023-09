Aktuell Land

180.000 Bürger zu Sicherheit und Kriminalität befragt

180.000 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger sollen über ihr Sicherheitsempfinden und ihre Kriminalitätserfahrungen in Baden-Württemberg berichten. Wie das Innenministerium am Freitag mitteilte, wurden Menschen über 16 Jahre aus 110 Gemeinden zur Teilnahme an der Online-Befragung aufgefordert. Die Befragung führt dabei das neu gegründete Institut für Kriminologische Forschung Baden-Württemberg (KriFoBW) an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg durch.