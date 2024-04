Aktuell Land

18-Jähriger soll aus Hotelzimmer Drogen verkauft haben: Haft

Weil er Cannabis aus einem Hotelzimmer in Heilbronn verkauft haben soll, ist gegen einen 18-Jährigen Haftbefehl erlassen worden. Bei der Durchsuchung des Zimmers fanden die Ermittler neben knapp 100 Gramm Haschisch auch Waffen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der junge Mann wurde am vergangenen Donnerstag festgenommen, einen Tag danach erließ ein Richter Haftbefehl. Der 18-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Cannabis verantworten.