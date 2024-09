18-Jähriger nahe seiner Schule mit Messer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 18-Jähriger ist nahe seiner Schule in Karlsruhe mit einem Messer leicht verletzt worden. Der junge Mann hatte sich mit einem 17 Jahre alten Bekannten am Dienstagvormittag gestritten, wie die Polizei mitteilte. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 18-Jährige demnach seinem Gegenüber offenbar mehrfach ins Gesicht, woraufhin der 17-Jährige ein Messer zog und den älteren Jugendlichen am Bein verletzte.

Der mutmaßliche Täter flüchtete, während der Verletzte in seiner Schule um Hilfe bat. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Tatverdächtige wurde kurz darauf von der Polizei vorläufig festgenommen und muss nun mit einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.