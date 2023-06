Aktuell Land

18-Jähriger nach lebensgefährlichem Messerangriff in U-Haft

Nach einem bewaffneten Angriff auf offener Straße in Reutlingen sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Der 18-Jährige soll mit einem Messer auf einen Mann eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das 37-jährige Opfer sei inzwischen außer Lebensgefahr.