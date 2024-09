18-Jährige verletzt Zugbegleiter durch Tritte und Bisse

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Zugbegleiter ist in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) bei einer Fahrkartenkontrolle verletzt worden. Eine 18-Jährige ohne Ticket habe auf die Kontrolle in einem Regionalzug am Freitag aggressiv reagiert und den Zugbegleiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen, teilte die Bundespolizei mit. Die junge Frau habe den 55-Jährigen zudem in den Unterleib und gegen die Brust getreten und ihn in die Hand gebissen. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen.